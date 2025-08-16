Sorge um Johanna Setzer: Puls4-Moderatorin im Spital
Den Feiertag hat sich die österreichische Moderatorin Johanna Setzer eigenen Angaben zufolge anders vorgestellt.
Johanna Setzer meldet sich aus dem Spital
"Anstatt bei einer Geburtstagsfeier in der Südsteiermark, war ich zweimal in der Rettung und in zwei verschiedenen Spitälern mit Verdacht auf Blinddarm akut / Leistenbruch", teilt die 45-Jährige ihren Followern auf Instagram mit.
Die Puls4-Moderatorin veröffentlichte ein Foto, auf dem sie auf einem Krankenhausbett zu sehen ist, während sie am Tropf hängt (zu sehen hier).
Trotz der Umstände, nutzte Setzer die Gelegenheit, sich bei den Sanitätern und beim Krankenhauspersonal zu bedanken.
"Ein riesiges Dankeschön an jene Menschen, die am Feiertag freiwillig im Einsatz sind, um anderen Menschen zu helfen", teilt die Romy-Preisträgerin mit. Sie habe so viele liebe, herzensgute Leute in den Stunden im Spital kennengelernt. "Von der Aufnahme bis zur Ärztin. Alle herzlich und sehr engagiert."
Wie lange Setzer noch im Spital bleiben muss, ist nicht bekannt.
