Sorge um Johanna Setzer: Puls4-Moderatorin im Spital

Den Feiertag hat sich die österreichische Moderatorin Johanna Setzer eigenen Angaben zufolge anders vorgestellt.

Johanna Setzer meldet sich aus dem Spital

"Anstatt bei einer Geburtstagsfeier in der Südsteiermark, war ich zweimal in der Rettung und in zwei verschiedenen Spitälern mit Verdacht auf Blinddarm akut / Leistenbruch", teilt die 45-Jährige ihren Followern auf Instagram mit.

Die Puls4-Moderatorin veröffentlichte ein Foto, auf dem sie auf einem Krankenhausbett zu sehen ist, während sie am Tropf hängt (zu sehen hier).