Niederländische Prinzessin Alexia beendet Schulzeit

Die niederländische Prinzessin Alexia (18) hat ihre Schulzeit mit der Matura an einer internationalen Schule in Großbritannien beendet. Die Prinzessin habe am Donnerstag das Internationale Baccalaureate am United World College of the Atlantic erhalten, teilte das Königshaus mit.

Das College in Wales gehört zu einer Gruppe von Schulen, an der junge Menschen aus rund 150 Ländern eine internationale Bildung mit dem Fokus auf sozialem Engagement und Toleranz erhalten.

