Nie offiziell verheiratet: Wenn Promis ihre Hochzeit nur vortäuschen

Die beiden Youtube-Stars Tana Tana Mongeau und Jake Paul gaben einander 2019 in Las Vegas das Jawort. Die Hochzeit der beiden Influencer wurde via Live-Stream übertragen. Nur kurz darauf gab Mongeau, die als bisexuell gilt und in der Vergangenheit Bella Thorne gedatet hatte, jedoch zu, dass sie nie eine Heiratsurkunde unterzeichnet hätten. "Ich denke, es zerstört die Liebe, wenn du dich offiziell an jemanden bindest", erklärte sie. Wenig überraschend: Auch Mongeau und Paul sind mittlerweile kein Paar mehr.