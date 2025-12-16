Im September dieses Jahres sorgte die überraschende Scheidung von Nicole Kidman und Keith Urban für weltweite Schlagzeilen. Die Trennung soll von Seiten des Country-Musikers ausgegangen sein, heißt es, die Oscarpreisträgerin sei von dieser Entscheidung vollkommen überrumpelt gewesen – immerhin waren die beiden 19 Jahre lang verheiratet. In einem Interview ließ Kidman kürzlich durchblicken, dass sie schwierige Zeiten durchlebt habe, ohne jedoch direkt auf die Trennung einzugehen. "Ich habe schmerzhafte Zeiten erlebt und mich gebrochen gefühlt", so die 58-Jährige. Ihr Umfeld berichtet, dass Kidman sich schwer tat, sich an die neue Realität als Single zu gewöhnen. "Nicole war absolut geschockt, als Keith die Ehe beendete. Sie hat nie gedacht, dass sie in diesem Alter single sein würde", so ein Insider gegenüber dem britischen Promi-Portal Heat World.

Umfeld rät Kidman zu Gspusi mit Jüngerem Während Kidman also weiterhin den Verlust ihrer Ehe verarbeitet, rät ihr Freundeskreis offenbar zu einer ungewöhnlichen Strategie: Ein Flirt mit einem jüngeren Mann könnte ihr helfen, neuen Schwung in ihr Leben zu bringen. "In ihrem Umfeld gibt es gerade einen regelrechten Trend, dass einflussreiche Frauen sich heimlich jüngere Liebhaber suchen; das ist zu einem riesigen Hollywood-Geheimnis geworden, das jeder kennt", so besagter Insider im Interview. Dabei soll ein bestimmter Name immer wieder fallen: Zac Efron. Der 38-jährige Schauspieler und Ex-Teeniestar, der seinen Durchbruch mit "High School Musical" feierte, soll während der Dreharbeiten zu der gemeinsamen romantischen Netflix-Komödie "A Family Affair" im vergangenen Jahr ordentlich Eindruck auf Kidman gemacht haben. Laut dem Insider soll Efron damals mit Kidman geflirtet haben, auch außerhalb der Drehbuchszenen.

Insider: "Zac ist eine hervorragende Wahl" Da diese aber damals noch (aus ihrer Sicht) glücklich verheiratet gewesen war, habe sie darauf nicht reagiert, es habe ihr jedoch "natürlich hat es ihr gutgetan, sie fühlte sich gesehen, und genau das braucht sie jetzt", ist der Insider überzeugt, der hinzufügt: "Aber jetzt, wo sie Single ist, betrachtet sie alles und jeden in einem ganz anderen Licht, und Tatsache ist, dass Zac ein umwerfend gutaussehender Mann ist", zeigt sich die Quelle optimistisch, dass aus Efron und Kidman ein Paar werden könnte. "Die Chemie zwischen den beiden stimmt ganz offensichtlich, und was Nicole im Moment braucht, ist ein bisschen Spaß." Laut Kidmans Freunden ist Efron dafür der optimale Kandidat: "Zac ist eine hervorragende Wahl, denn er ist nicht nur umwerfend gutaussehend und ein wirklich anständiger und zuverlässiger Kerl, sondern Nicole weiß auch, dass sie ihm Diskretion anvertrauen kann – das trifft auf Zac voll und ganz zu." Der Insider lobt Efron, der zuletzt 2021 in einer festen Beziehung war (mit Model Vanessa Valladares), im Interview mit Heat World auf ganzer Linie: "Das Beste an ihm ist, dass er unglaublich lieb ist. Als Nicole mit Zac zusammenarbeitete, schlug sie ihm ständig Frauen vor, mit denen sie ihn verkuppeln könnte. Aber jetzt meinen ihre Freunde, sie solle das Kuppeln lassen und selbst versuchen, Zac kennenzulernen!" Eine Hürde gäbe es dann aber doch noch: Efron ist als schüchtern bekannt, der erste Schritt müsste also von Kidman kommen, ist die Quelle, die sich merklich in ihrer Rolle als Liebesbote Amor gefällt, überzeugt.