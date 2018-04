Nicole Kidman & Keith Urban: Ehe am Ende?

Steht das nächste Hollywood-Traupaar vor dem Aus? Gleich mehrere amerikanische Klatschmagazine berichten von einer Ehekrise bei Nicole Kidman und Keith Urban.

Ehekrise & Paarberatung?

Sie sind seit zwölf Jahren verheiratet und präsentieren sich bei Red Carpet-Auftritten stets als verliebtes Duo. Insidern zufolge soll es zwischen Kidman und Urban aber schon seit Längerem alles andere als gut laufen.

Es sei Kidmans Eifersucht, die immer wieder zu Streitereien führe. In letzter Zeit habe es zwischen den beiden so heftig gekracht, dass der Country-Star sogar aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sein soll.

"Er hat seine Sachen gepackt und ist nach einer erneuten hitzigen Diskussion in ein Fünf-Sterne-Hotel in Los Angeles gezogen", will ein Insider wissen.

Wie das Life & Style-Magazin zudem herausgefunden haben will, soll sich der Konflikt über einen längeren Zeitraum hin aufgebaut haben. Aus dem Bekanntenkreis heißt es, dass die Eheprobleme des Paares bereits im Mai vergangenen Jahres angefangen haben sollen. Zu Silvester seien die Streitereien dann erstmals eskaliert.

Wie das US-Magazin InTouch berichtet, hat das Paar im März sogar eine fünftägige Eheberatung absolviert. Doch die habe nicht viel gebracht.