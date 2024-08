Nicole Kidman enthüllt: Warum sie ihre "Batman"-Rolle wirklich angenommen hat

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman hat ihre Rolle in einem "Batman"-Film mit der Aussicht angenommen, den Superhelden küssen zu dürfen. "Alle fragen: 'Warum machst du das?'", sagte die 57-Jährige der US-Ausgabe des Modemagazins L'Officiel mit Blick auf den Film "Batman Forever" von 1995. "Ich antworte: 'Weil ich Batman küssen darf!'"

Kidman spielte in dem Superheldenfilm von Regisseur Joel Schumacher die Psychologin Dr. Chase Meridian, die ein Liebesverhältnis mit Batman ( Val Kilmer ) beginnt.

Die Australierin betonte, dass sie ihre Rollen in großen Produktionen nicht wegen des Geldes annehme, sondern um etwas auszuprobieren, das sie noch nie zuvor gemacht hat. Ihr Interesse für die "Aquaman"-Filme, in denen sie 2018 und 2023 mitspielte, sei etwa durch Regisseur James Wan und seine Erfahrung mit Horrorfilmen geweckt worden. Als er auf sie damals zukam, habe sie sogar gedacht, es gehe um ein solches Horror-Filmprojekt.

Kidman wird ab 5. September an der Seite von Liev Schrieber in der Miniserie "The Perfect Couple" bei Netflix zu sehen sein.