Nicolas Cage: Schwere Vorwürfe seiner Ex-Freundin

Böse Vorwürfe gegen Nicolas Cage: Vickie Park, eine angebliche Ex-Freundin des Schauspielers, behauptet von dem 54-Jährigen missbraucht worden zu sein.

Der Übergriff soll sich am 20. September 2018 nach dem Slash Film Festival ereignet haben. Park, die nach eigenen Angaben seit Juni 2017 in einer On-Off-Beziehung mit dem Schauspieler gewesen ist, erhebt die Vorwürfe in Gerichtsdokumenten, die The Blast vorliegen sollen.

Laut Parks Anschuldigungen soll Cage zu dem vermeintlichen Tatzeitpunkt "massiv betrunken" gewesen sein - Behauptungen, die der Hollywoodstar vehement zurückweist.