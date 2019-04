Nicolas Cage: 4 Tage Ehe könnten ihn ein Vermögen kosten

Seine Ehe mit Stylistin Erika Koike geht in die Geschichte der kürzesten Ehen Hollywoods ein. Gerade einmal vier Tage war Schauspieler Nicolas Cage mit seiner (mittlerweile Ex-)Freundin verheiratet.

Scheidungskrieg nach Kurz-Ehe?

Zur Erinnerung: Ende März hatte sich Cage in Las Vegas trauen lassen. Vier Tage später ließ Cage die Ehe annullieren. Er gab an, sich im angetrunkenen Zustand zu einer spontanen Hochzeit entschlossen zu haben. Er sei nicht in der Lage gewesen, seine Handlungen im vollen Umfang zu verstehen. Er sei sich außerdem sicher, dass er von Erika getäuscht worden zu sein, weil diese es angeblich auf sein Vermögen abgesehen habe. Seine Beziehung mit Koike war damit auch Geschichte.

Nun folgt die Retourkutsche von seiner verlassenen Ex. Wie TMZ berichtet, soll Koike nun eine offizielle Scheidung verlangen – sowie Unterhaltszahlungen. Auch für ihre Gerichtskosten soll Cage aufkommen. Koike behauptet, der Hollywoodstar habe sie nur zwölf Tage nachdem er die Ehe für ungültig erklären ließ, um eine zweite Chance gebeten. Aufgrund der Tortur, die sie wegen Cage habe über sich ergehen lassen müssen, habe sie zudem lukrative Jobangebote verloren. Auch ihr Ruf hätte unter dem Hochzeitsdebakel gelitten. Für die dadurch entstandenen finanziellen Einbußen soll der Schauspieler nun bezahlen.