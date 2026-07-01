Nicola Peltz sorgt mit Hieb gegen Schwägerin Harper Beckham für Aufsehen

Schauspielerin Nicola Peltz hat sich in einem Instagram-Post, in dem sie von ihrer neuen Schwägerin Kenya Kinski-Jones schwärmte, einen nicht ganz so subtilen Seitenhieb gegen Harper Beckham erlaubt.

Harper ignoriert: Peltz bezeichnet neue Schwägerin als Traumschwester

Die Ehefrau von Brooklyn Beckham hatte am Montag eine Reihe von Schnappschüssen von der Hochzeit ihres älteren Bruders Will mit Kenya geteilt und die Braut als ihre „Traumschwester“ bezeichnet. Da David und Victoria Beckhams Tochter Harper ebenfalls ihre Schwägerin ist, sorgt die Bemerkung angesichts anhaltender Familienstreitigkeiten für Aufsehen.

„Diese Hochzeit war wirklich eines der schönsten Ereignisse, die ich je miterleben durfte. Willy, danke, dass du mir endlich und offiziell meine Traumschwester Ken geschenkt hast“, schrieb Peltz über das Jawort ihres Bruders, das im Garten des Hauses der Familie Peltz stattgefunden hat.

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