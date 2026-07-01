Nicola Peltz sorgt mit Hieb gegen Schwägerin Harper Beckham für Aufsehen
Schauspielerin Nicola Peltz hat sich in einem Instagram-Post, in dem sie von ihrer neuen Schwägerin Kenya Kinski-Jones schwärmte, einen nicht ganz so subtilen Seitenhieb gegen Harper Beckham erlaubt.
Harper ignoriert: Peltz bezeichnet neue Schwägerin als Traumschwester
Die Ehefrau von Brooklyn Beckham hatte am Montag eine Reihe von Schnappschüssen von der Hochzeit ihres älteren Bruders Will mit Kenya geteilt und die Braut als ihre „Traumschwester“ bezeichnet. Da David und Victoria Beckhams Tochter Harper ebenfalls ihre Schwägerin ist, sorgt die Bemerkung angesichts anhaltender Familienstreitigkeiten für Aufsehen.
„Diese Hochzeit war wirklich eines der schönsten Ereignisse, die ich je miterleben durfte. Willy, danke, dass du mir endlich und offiziell meine Traumschwester Ken geschenkt hast“, schrieb Peltz über das Jawort ihres Bruders, das im Garten des Hauses der Familie Peltz stattgefunden hat.
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Zwischen Nicola Peltz und Brooklyn Beckham ist nach ihrer Hochzeit im Jahr 2021 ein Streit mit der Familie Beckham entfacht. Brooklyn wirft seinen Eltern unter anderem vor, ihn sein Leben lang kontrolliert zu haben. Den Kontakt zu seinem Vater und seiner Mutter sowie zu seinen in Großbritannien lebenden Geschwistern hat er abgebrochen, während er mit seiner Frau in den USA lebt.
Kenya Kinski-Jones“ Vater ist der verstorbene Produzent Quincy Jones, der unter anderem als langjähriger Produzent von Michael Jackson bekannt ist; dessen von Jones produziertes Album „Thriller“ (1982) ist das meistverkaufte Musikalbum. Ihre Mama ist Nastassja Kinski - was Kenya zur Enkelin von Schauspiellegende Klaus Kinski macht.
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