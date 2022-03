Schwangere Nicky Hilton: Eltern plaudern Babygeschlecht aus

Das Ausplaudern des s├╝├čen Geheimnisses seiner Tochter rechtfertigte Rick Hilton damit, dass es die werdende Mutter schon einigen Leuten in ihrem Umfeld gesagt habe. "Also tanze ich nicht aus der Reihe", so der US-amerikanischer Hotelerbe und B├Ârsenh├Ąndler.

Nicky Hilton ist seit 2015 in zweiter Ehe mit James Rothschild, einem Mitglied der Bankiersfamilie Rothschild verheiratet. Die Trauung fand in der Orangerie des Kensington Palace statt. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame T├Âchter.