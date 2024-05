Nicki Minaj: "Ich saß 5 bis 6 Stunden in einer Gefängniszelle"

Die Rapperin Nicki Minaj will ein wegen ihrer vorübergehenden Festnahme am Samstag ausgefallenes Konzert in Manchester nachholen.

Minaj kündigte auf der Plattform X an, dass ein Termin im Juni und einer im Juli zur Diskussion stünden. Das für Samstagabend geplante Konzert in Manchester war ausgefallen, nachdem Minaj mehrere Stunden am Flughafen in Amsterdam wegen Cannabis im Reisegepäck festgehalten worden war. Die Staatsanwaltschaft legte eine Buße in Höhe von 350 Euro fest und erlaubte dem Weltstar dann die Weiterreise zu einem Konzert in Großbritannien, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

"Amsterdam, wo Kiffen legal ist" Ein Sprecher der niederländischen Grenzpolizei sagte laut ANP, es sei um "weniger als 100 Gramm gegangen, aber ausreichend für die Verhängung einer Geldbuße". Minaj selbst berichtete unter anderem auf X von dem Vorfall und sprach dabei von Joints. Ihr Personenschützer habe erklärt, dass diese ihm gehörten. "Das ist übrigens Amsterdam, wo Kiffen legal ist", schrieb sie weiter.

Die Veranstaltungshalle in Manchester war bereits voll, als die Mitteilung von der Verschiebung des Konzerts kam, wie ein Video auf der Webseite des Nachrichtensenders Sky News zeigte. Dem Bericht zufolge hatten einige Fans bereits seit den Morgenstunden vor der Halle ausgeharrt, um Plätze nahe an der Bühne zu ergattern. Minaj wird nach einem Konzert in Birmingham am Sonntag zu einem weiteren Auftritt in Manchester am kommenden Donnerstag erwartet.

"5 bis 6 Stunden in einer Zelle" "Barbz, ich bin vor etwas mehr als einer Stunde im Stock Exchange Hotel in Manchester angekommen", schrieb die Künstlerin, die ihre Fans "Barbz" nennt, auf X. Die Rapperin teilte weiter mit, dass sie fünf bis sechs Stunden in einer Gefängniszelle verbringen musste und ihre Bemühungen, die Show stattfinden zu lassen, quasi sabotiert wurden. Ihr Flug nach Manchester dauerte nur 50 Minuten, aber ihre Bemühungen, die Show doch noch stattfinden zu lassen, scheiterten. Sie versprach auch, dass sie neben dem zusätzlichen Termin, den sie nachholen möchte, einen zusätzlichen Bonus für ihre Fans vorbereiten wird, die bereits Tickets für die Show haben.