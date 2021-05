Von Madonna entdeckt: Levi’s-501-Model und Sänger Nick Kamen gestorben

Durch seinen Auftritt in dem Werbeclip wurde Sängerin Madonna auf das musikalische Talent des aus Essex stammenden Männermodels aufmerksam. In einem BBC-Radiointerview im Jahr 1986 schwärmte die Sängerin, sie sei von Kamens "Charisma" und seiner "schöner Stimme" inspiriert worden, was sie dazu veranlasste, ihn zu kontaktieren.

Zusammen mit Madonna und Songwriter Stephen Bray produzierte Kamen 1986 den Song "Each Time You Break My Heart", der Europaweit in den Top 10 landete. Madonna erklärte sich nicht nur bereit, den Song zu schreiben und zu produzieren. Im Musikvideo zu dem Song legt sie auch einen Cameo-Auftritt und singt gegen Ende den Hintergrundgesang.