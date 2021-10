"Nicht dein bestes": Macklemores Tochter unbeeindruckt von neuem Song

US-Rapper Macklemore hat seine schärfste Kritikerin in der eigenen Tochter gefunden. Der 38-Jährige teilte auf Instagram ein Video, in dem die sechsjährige Sloane sein neues Lied "Best Year" hört. Das Mädchen zeigt sich unbeeindruckt: "Nicht dein bestes, aber ich liebe dich trotzdem. [...] Adele und Taylor Swift wären toll." Macklemores Conclusio: "Ich dachte früher mal, ich sei selbst mein schlimmster Kritiker... Dann bekam ich Kinder."