Niavarani zeigt neue Freundin

Im Film liebt "Nia" aber eine andere: "Wir sind vor der Kamera das perfekte Ehepaar", verriet. Bereits im Kinofilm "Salami Aleikum" (2009) von Regisseurdurfte die 46-Jährige als Ehefrau neben Hauptdarstellerglänzen. Im neuen Film des Erfolgsregisseurs schlüpfteerneut in die Rolle einer dominanten Gattin – diesmal durfte sie sogar "handgreiflich" werden. "Gleich an meinem ersten Drehtag inmusste ich Nia verprügeln. Ich hatte ihn zehn Minuten zuvor begrüßt und schon musste ich ihm einen Kinnhaken verpassen. Herrlich!", lacht die Schauspielerin iranischer Herkunft, die heuer erstmals für eine ROMY (Kategorie: Beliebteste Seriendarstellerin) nominiert ist. Auf die vielen Schläge folgte zum Glück die Versöhnung: "Ich verliebe mich schließlich in meinen Waschlappen-Mann, als er zum weltbesten Agenten mutiert."

Getrübt wurde die Stimmung nur durch die Magen-Darm-Probleme, die sich fast alle Darsteller in Marokko einhandelten. Einzig Madani und Christoph Maria Herbst (48) blieben davon verschont. Skurriler Zufall: Just Herbst musste nun die Wien-Premiere aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung absagen.