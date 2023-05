"Neues Mannschaftsmitglied": Boris Johnson wird zum 8. Mal Vater

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson wird ein weiteres Mal Vater. "In ein paar Wochen kommt ein neues Mannschaftsmitglied", verk├╝ndete seine Ehefrau Carrie Johnson am Freitag im Online-Dienst Instagram. Auf einem Foto ist sie Hand in Hand mit ihren beiden ersten Kindern Wilfred und Romy zu sehen. F├╝r Boris Johnson wird der neue Nachwuchs das achte Kind.