Neues Glück nach Scheidung: Sänger Ben Blümel wurde Vater einer Tochter

Der deutsche Musiker Ben Blümel ist zum dritten Mal Vater geworden. In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story hatte der 43-Jährige ein gemeinsames Foto mit seiner Partnerin geteilt, auf dem er das Kind im Arm hält.

"Ja, wir sind Eltern einer gesunden Tochter geworden und freuen uns auf alles, was kommt", bestätigte das Paar der deutschen Bild-Zeitung die Baby-News.

Blümel begann seine Karriere in den frühen 2000er-Jahren. 2002 gelang ihm mit seinem Hit "Engel" der Durchbruch. Seit vielen Jahren steht er als Moderator für den Kindersender KIKA vor der Kamera, 2020 nahm er an der Show "The Masked Singer" teil. Heuer war Blümel auch als Jesus im RTL-Event "Die Passion" zu sehen.

Aus seiner früheren Ehe mit Caroline Blümel hat Blümel zwei Kinder. Im März wurde die Scheidung bekannt. Seit rund einem Jahr soll er laut Bild mit Antonia Oelmann, Geschäftsführerin eines Berliner Restaurants, liiert sein.