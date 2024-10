Neuer Look überrascht: Angelina Jolie wagt wilden Frisuren-Wechsel

Während so manch eine ihrer Kolleginnen gerne mit wechselnden Frisuren, Haarschnitten und Kleidungsstilen experimentiert, könnte man Angelina Jolies Style eigentlich als ein bisserl fad bezeichnen.

Angelina Jolie bleibt ihrem Stil seit Jahren treu Die Ex-Frau von Brad Pitt zählt zu jenen Hollywood-Ausnahmen, die privat darauf pfeifen, sich zurechtzumachen. Wenn sich Angelina Jolie mit ihren Kindern oder alleine in der Öffentlichkeit zeigt, setzt sie auf schlichte Looks. Oft wird sie ganz in Schwarz gesichtet. Dazu kombiniert der Hollywoodstar am liebsten einfache Schuhe ohne Absatz. Das Make-up, wenn Jolie überhaupt eines trägt, bleibt dezent. Auch bei Red-Carpet-Auftritten wagt die Schauspielerin selten modische Experimente.

In jungen Jahren wagte die Tochter von Jon Voight noch gewagte Veränderungen in Form von Kurzhaarfrisuren, rabenschwarzen und platinblonden Haaren. Mittlerweile bleibt sie aber schon seit Jahren ihrem Look treu: Die Haare trägt Jolie meist offen, lang und glatt. Dezente Hochsteckfrisuren und leichte Wellen dürfen's auch manchmal sein. Da wundert es fast nicht, dass es für Schlagzeilen sorgte, als die ewig brünette Schauspielerin im vergangenen Jahr plötzlich nach vielen Jahren wieder erblondet war.

© Michael Kovac/Getty Images for AFI

Seltenheit: Angelina Jolie mit wilder Locken-Mähne Jetzt traute sich Jolie nach längerer Zeit mal wieder an einen Frisurenwechsel.

© Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Angelina Jolie mit Locken

Am Wochenende feierte sie beim AFI Fest 2024 in Hollywood die Premiere ihres neuen Films "Maria". Sie erschien in einem silbernen Seidenkleid und kimonorartigem Überwurf. Blickfang war ihr voluminöser Lockenkopf, was ebenfalls eine Premiere in Jolies Frisuren-Portfolio darstellte.