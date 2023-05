Neuer Look: Leni Klum wagt haariges Umstyling

Leni Klum zeigt ihr Umstyling zur Blondine

Auf Instagram gibt die 19-Jährige Einblicke in ihr Umstyling. Vogue durfte Leni Klum in den Friseursalon begleiten. "Heute werde ich wieder blond. Und nehme euch mit", erklärt Leni Klum in dem auf Instagram geteilten Video.