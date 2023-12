Neue Liebe: Familie von Selena Gomez freut sich für sie und Musikerfreund

Ihre Familie freue sich sehr für Gomez, berichtet das Promimagazin Us Weekly unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. "Selena war schon lange nicht mehr so glücklich mit jemandem", so der Insider. "Selena und Benny sind wirklich verliebt. Obwohl sie die meisten Leute, mit denen sie ausgegangen ist, unter Verschluss gehalten hat, konnte sie es bei Benny nicht erwarten, zu enthüllen, dass sie ein Paar sind." Ihre Familie sei "absolut einverstanden" mit der Beziehung und "begeistert, sie so glücklich und verliebt zu sehen".

Wie lang das Musikerpaar bereits eine Beziehung führt, blieb unklar. Blanco (35) ist Musikproduzent und Songwriter, die beiden arbeiteten zuletzt gemeinsam an dem im September veröffentlichten Song "Single Soon" von Gomez. Darin sang die Künstlerin noch: "Ich werde bald Single sein. Ich treffe mich, mit wem ich will."