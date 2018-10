Neue Liebe: Emma Watson datet jetzt diesen Millionär

Sieht ganz danach aus, als sei " Harry Potter"-Star Emma Watson frisch verliebt: Knapp fünf Monate nach ihrer Trennung von "Glee"-Star Chord Overstreet turtelt sie jetzt im Mexiko-Urlaub mit einem neuen Mann.

Emma Watson: Ihr Neuer ist ein Schwerverdiener

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, die die 28-Jährige mit dem amerikanischen Unternehmer Brendan Wallace zeigen.

Die beiden wurden dabei fotografiert, wie sie in einem Restaurant zu Mittag essen, Cocktails schlürfen und schmusen.

Doch wer ist der Mann, an den Emma Watson offenbar ihr Herz verschenkt hat?

Wallace soll Medienberichten zufolge 35 Jahre alt sein sein und aus New York stammen. Es heißt, er habe an der Princeton Universität Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft studiert. Der Feschak hat zudem einen Master-Abschluss von der Standford Graduate School of Business in der Tasche.