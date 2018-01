Sie selbst schätzt Diskretion und will laut mehreren Freunden nicht als sogenannter "Cougar" abgestempelt werden - also als eine Frau, die sich an wesentlich jüngere Männer heranmacht.

In den letzten Jahren aber hatte die 55-jährige Demi Moore tatsächlich nur Gspusis mit jungen Promis. Ihr letzter Ehemann Ashton Kutcher war 16 Jahre jünger als sie. Danach gab es kurze Affären mit Kunsthändler Vito Schnabel (31), Rocker Sean Friday (31) oder Restaurant-Betreiber Harry Morton (36).

Seit Monaten mit Nick Jonas zusammen

Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Jetzt soll sich Moore in einen noch jüngeren Mann verguckt haben, der ihr angeblich zu Füßen liegt: Sänger Nick Jonas. Der 25-Jährige und die Schauspielerin sollen sich schon seit Monaten heimlich miteinander amüsieren. Der 25-Jährige scheint Gefallen an reiferen Frauen zu finden. Zuletzt wurde ihm eine Beziehung mit Kate Hudson (38) nachgesagt.

Ein Insider verriet Radar Online, dass Demis Tochter Rumer Willis die beiden vorgestellt hat. Heimliche Treffen soll es bereits seit Mai 2017 geben. "Obwohl er bislang ihr jüngster Mann ist, ist er einer der reifsten, mit denen sie je zusammen war", so die Quelle.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris

Die Beziehung wolle vor allem Moore unbedingt geheim halten, weil sie angeblich Angst davor hat, erneut von den Medien bedrängt zu werden wie zu jener Zeit, als sie von Kutcher verlassen wurde. Daher finden die Treffen mit Jonas in einer Wohnung eines Freundes in Los Angeles statt. Das harmonische Paar beweise, dass Alter eben nur eine Zahl ist, so die Quelle.

Demi Moore: Was wirklich ihre Karriere ruiniert hat