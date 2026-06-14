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Neue Karriere: Schlagersängerin Michelle wird spirituelle Heilerin

Michelle nennt sich jetzt "Wakan" und bietet Heilsitzungen an.
14.06.2026, 16:46

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Frau mit blondem Haar trägt einen schwarzen, gestreiften Einteiler mit langen Ärmeln und schwarze Overknee-Stiefel.

Am 6. Juni hatte die Schlagersängerin Michelle (54) beim Schlagerboom Open Air ihren letzten Auftritt. Damit hat sie sich komplett von der Bühne zurückgezogen und schließt auch ein Comeback aus.

Denn Michelle, die im bürgerlichen Namen Tanja Hewer heißt, hat eine neue Berufung gefunden. Sie möchte fortan als Heilerin arbeiten und sich "Wakan" nennen, wie sie der Bildzeitung erzählte.

"Ich möchte Menschen helfen, zu heilen. Nicht mehr nur mit Musik. Sondern direkt. Persönlich. Tiefgehend."

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Sie würde schon seit Jahren mit einem "geistigen Zirkel" im Dunkeln praktizieren, um durch Gesang Energien für die geistige Welt freizusetzen.

"Ich kann verstehen, wenn sich das für manche Menschen total verrückt anhört." Es habe allerdings nichts mit einer Sekte zu tun, sondern nur mit Liebe.

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Michelle habe Ausbildungen zur Heilerin und zum Medium absolviert und werde ab Mitte Juli Online-Sitzungen, Jenseitskontakte und Heilgespräche anbieten.

kurier.at, SW  | 

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