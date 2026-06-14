Neue Karriere: Schlagersängerin Michelle wird spirituelle Heilerin

Am 6. Juni hatte die Schlagersängerin Michelle (54) beim Schlagerboom Open Air ihren letzten Auftritt. Damit hat sie sich komplett von der Bühne zurückgezogen und schließt auch ein Comeback aus.

Denn Michelle, die im bürgerlichen Namen Tanja Hewer heißt, hat eine neue Berufung gefunden. Sie möchte fortan als Heilerin arbeiten und sich "Wakan" nennen, wie sie der Bildzeitung erzählte.

"Ich möchte Menschen helfen, zu heilen. Nicht mehr nur mit Musik. Sondern direkt. Persönlich. Tiefgehend."