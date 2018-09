Neue Beweise: Asia Argento dreht den Spieß nun um

Beweis durch Textnachrichten?

"Das geile Kind sprang mich an. Ich hatte Sex mit ihm, es fühlte sich seltsam an", soll die 42-Jährige einer Freundin in Textnachrichten geschickt haben, die nun von TMZ veröffentlicht wurden. "Diese Nachrichten erzählen die wahre Geschichte, wie sie im Ritz-Carlton Hotel in Kalifornien stattgefunden hat", ist ihr Anwalt sicher.

Weiters verteidigt Heller Argentos Reaktion auf die Vorwürfe. Demnach würde ihre Aussage, sie hätte keine sexuelle Beziehung mit Bennett gehabt, der Wahrheit entsprechen, da sie nur einmal miteinander geschlafen hätten.