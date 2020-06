Neubauer mit 50 "glücklicher als je zuvor"

Rank und schlank, vor Glück strahlend, zeigte sich die "Quoten-Queen" vergangene Woche in Monaco. Für wenige Stunden durfte die Schauspielerin die aktuellen Dreharbeiten in Österreich unterbrechen, um von Fürst Albert II von Monaco "Die Goldene Nymphe" als beste Schauspielerin in einem TV-Film entgegenzunehmen. Ihren Geburtstag feiert das beliebte "Vollweib" am Drehort von der 10. Folge von "Die Landärztin" im oberösterreichischen Großraming. "Ich werde mit Freunden, Familie und Filmteam richtig schön in Österreich feiern", verriet Neubauer der Bild. Mit Zuversicht schaut die Frau mit den großen Rehaugen in die Zukunft. Denn Angst vor dem Alter hat sie nicht: "Ich bin heute glücklicher als je zuvor." Nicht nur, weil sie nach 20 Jahren endlich den Kampf gegen den lästigen Hüftspeck gewonnen hat (sie ist 15 Kilo leichter!), sondern auch, weil sie weiß, was sie will: "Ich sehe mich heute als Frau, die wirklich bei sich angekommen ist. Ich habe endlich den Blick dafür, was und wer mich glücklich macht", erklärte sie der Bunte.