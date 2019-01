Natascha Mair: Mein Lieblingsbuch

Ein spezielles Lieblingsbuch auszuwählen, ist schwer. Im Moment lese ich gerade die Originalfassung „ Brief Answers to the Big Questions“ von „Kurze Antworten auf große Fragen“. Mir gefällt sein Buch deshalb so gut, weil es relativ einfach geschrieben ist und komplizierte Fragen toll beantwortet. Es beschäftigt sich u. a. mit Themen wie dem Universum, der Zeit oder künstlicher Intelligenz. Ich lese nicht oft wissenschaftliche Bücher, aber die Fragen in diesem Buch haben mich schon immer beschäftigt und ich liebe es, wie Hawking erklärt.

* Vor Kurzem zur Ersten Solotänzerin des Wiener Staatsballetts ernannt, ist sie als Swanilda in der Premiere von „Coppélia“ zu sehen: Volksoper Wien, ab 27. Jänner.

