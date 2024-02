Natalie Portman kommentiert Gerüchte um ihre Ehe

Das Paar hat zwei Kinder, die Portman nach eigenen Worten auch bei der Wahl ihrer Rollen stark beeinflussen. "Ich habe das Gefühl, dass dies die Phase meiner Karriere ist, in der ich wirklich versuche, meine Kinder zu beeindrucken", sagte die 42-Jährige 2022 dem Magazin Variety. Der heute zwölfjährige Aleph und die sechsjährige Amalia hätten sie auch dazu ermutigt, im "Thor"-Film mitzuspielen. Beide Kinder "waren so begeistert von diesem Prozess, wenn sie mich am Set besuchen durften und mich verkleidet mit Cape sahen", hatte Portman erklärt. "Das hat es wirklich cool gemacht." Für den "Thor"-Dreh hätten Aleph und Amalia damals ausnahmsweise auch gerne auf die Anwesenheit ihrer Mutter zu Hause verzichtet, so Portman. "Es ist sehr selten, dass meine Kinder sagen: Bitte geh zur Arbeit!"

Portman genießt Leben abseits des Rampenlichts

Im Vanity Fair-Gespräch verriet Portman auch, dass sie Los Angeles und Paris als "komplementäre Städte" empfinde und beide schätze. "Ich liebe es, beides in meinem Leben zu haben", sagte sie. "Ich führe in L.A. ein Leben, das nichts mit Hollywood zu tun hat, ich wohne in der East Side. Ich habe einige Freunde, die in der Unterhaltungsbranche tätig sind, aber auch viele Freunde, die es nicht sind. Und wenn wir zusammen sind, tun wir nichts, was mit der Branche zu tun hat. Wir gehen nicht auf Hollywood-Partys, wir essen zu Hause im Hinterhof." Auch ihre Zeit in Frankreich schätze sie. "Und Paris ist natürlich einfach ein Traum. Ich habe das große Glück, hier zu leben und ein enorm anregendes Stadtleben mit unglaublichen Freunden zu haben", so die Schauspielerin.