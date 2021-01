Nastassja Kinski wird 60: Ein Tanz zwischen Traum und Trauma

Heute, Sonntag, wird sie 16. Okay, laut Geburtsurkunde sind es an diesem 24. Jänner bereits 60 Lebensjahre. Nur: Die Berliner Schauspielerin Nastassja Kinski (eigentlich: Nastassja Aglaia Nakszynski) bleibt unauslöschlich die Schülerin Sina Wolf, die sie 1977 mit 15 in der legendären „Tatort“-Folge „Reifezeugnis“ gab.

So berührend wie beklemmend in ihren smarten Lehrer (Christian Quadflieg, heute 75) verliebt, vom abgefertigten Mitschüler erpresst, vom Kommissar dem Selbstmord grade noch in letzter Sekunde entwunden – schon während der Ausstrahlung als Lolita-„Wiedergängerin“ in vorsätzlicher Verwechslung mit der Figur zum Fokus fiebriger Fantasien.