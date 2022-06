Süße Fotos: Naomi Campbell teilt erste Schritte ihrer 13 Monate alten Tochter

Zu ihrer Rolle als Mama hat sich Naomi Campbell bisher kaum geäußert. Sie zeigt das Gesicht ihrer Tochter auch nicht in den sozialen Medien. Das Muttersein scheint die Alleinerzieherin aber in vollen Zügen zu genießen. Der Vogue hatte Campbell im Februar über ihren kleinen Sonnenschein erzählt: "Ich habe Glück, dass meine Kleine so gerne reist wie ich – kein Wimmern beim Starten oder Landen. Sie ist ein gutes Mädchen: Sie schläft sehr gut, sie weint kaum und mir wurde gesagt, dass sie für ihr Alter sehr wachsam ist. Sie hat gerade angefangen zu winken, was Spaß macht. Sie lacht viel. Sie redet fast."