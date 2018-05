Naddel: Neustart dank Beauty-OP?

"Beim Treffen mit Nadja Abd el Farrag sah ich eine lebensfrohe und vital aussehende Frau, die die schwierigen Zeiten hinter sich lassen möchte durch eine Revitalisierungskur an der Bodenseeklinik. Mit Lippen-OP als Start in ein neues Leben. Ich würde es ihr wünschen", erzählt er. "Nadja Abd el Farrag ist im Grunde genommen eine liebenswerte Frau, die durch die Liaison mit Dieter Bohlen Berühmtheit erlangte und danach leider wohl in ein tiefes Loch gefallen ist. Das sehe ich oft bei Prominenten nach Beziehungsproblemen, die sich dann, wenn auch noch der berufliche Erfolg ausbleibt, in Drogen und oder Alkohol flüchten."

Wichtiger als eine Beauty-OP sei laut Dr. Mang allerdings, dass Naddel, die an einer gefährlichen Leberzirrhose leidet, ihre "privaten Verhältnisse" in den Griff bekomme. Erst nach einem medizinischem Check-up könne man eine Schönheits-OP planen. Sie selbst wolle laut Bunte ebenfalls nichts überstürzen.

Naddels Freunde stehen dem Eingriff jedoch skeptisch gegenüber. "Wenn Nadja gerade eher an Beauty-OPs denkt als daran, sich endlich mal an die Tipps von Herrn Zwegat zu halten, dann ist ihr auch nicht mehr zu helfen", heißt es aus ihrem Bekanntenkreis.