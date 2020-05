Nacktheit als Anti-Aging-Konzept

Wie alt sie auf den Fotos aussieht, kann Saxx nicht sagen. Meist schätze man sie auf Ende 30. „Ich musste als Model sieben Jahre lang 29 bleiben, mich so fühlen und so denken. Daher ist Alter für mich schwer greifbar. In zwölf Jahren bin ich 60, das kann ich mir nicht vorstellen.“ Aber seit 40 merke Saxx Veränderungen an ihrem Körper. „Etwa, dass man Fettpölster am Bauch schwerer wegbekommt.“ Der Bauch sei übrigens jene Stelle, auf die das Model im Spiegel am kritischsten schaut. „Und der Po ist rundlicher geworden.“

Die wichtigste Zutat verlängerter Jugend ist für Saxx die Ernährung. „Ich ernährte mich lange makrobiotisch. Und wenn ich eine Erkältung aufkommen spüre, esse ich noch immer ein paar Tage Misosuppe.“ Die sei ob der tollen Inhaltsstoffe „das Schönheitsmittel schlechthin“.

Neben Stylingtipps aus ihrem Erfahrungsschatz als Model gibt der kinderlose Single im Buch auch unkonventionelle Tipps wie „Boys statt Botox“. Eine Beziehung braucht sie nicht zwingend für das innere Glück: „Ich bin alleine, aber nicht einsam. Besser als gebunden und unglücklich. Eine Beziehung wäre schön, aber der Partner müsste alles mitmachen. “

Denn die Freiheit, seinen Weg gehen zu können, sei eine weitere wichtige Zutat gegen das Altern.

Und ein adäquates Motiv, sich mit 47 Jahren noch einmal zu zeigen.