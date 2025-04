"It Ends With Us"-Co-Star will Blake Livelys Vorwürfe zu Fall bringen

Tiefschlag für Blake Lively : Schauspieler Adam Mondschein , der neben Lively in "It Ends With Us" zu sehen war, behauptet, der Filmstar habe ihre gemeinsame Szene in ihrer aufsehenerregenden Klage wegen sexueller Belästigung gegen Justin Baldoni falsch dargestellt.

Nun meldet sich Adam Mondschein zu Wort und scheint ebenfalls Livelys Anschuldigungen zu entkräfteten. Blake Livelys Anschuldigungen zu nackter Geburtsszene

"Ich werde nicht über die Beweggründe von Frau Lively spekulieren, mich in der Beschwerde zu erwähnen. Es versteht sich von selbst, dass meine Erfahrung mit ihr ganz anders ist als die, die sie in ihrer Klage beschrieben hat", erzählt Mondschein gegenüber Page Six. "Tatsächlich war ich überrascht, ihre Beschreibung der Szene zu lesen."

Mondschein spielt in "It Ends With Us" Dr. Dunbar in der Geburtsszene, die von Lively in ihrer Klage aus dem Jahr 2024 gegen Baldoni erwähnt wird.

In den Unterlagen, die Us Weekly vorliegen, behauptete die Schauspielerin, Baldoni und sein Produktionspartner Jamey Heath hätten sie "unter Druck gesetzt", "völlige Nacktheit zu simulieren, obwohl Nacktheit für diese Szene weder im Drehbuch" noch in ihrem Vertrag oder "in früheren kreativen Diskussionen" erwähnt worden sein soll.

Sie behauptete ferner, Baldoni habe "darauf bestanden", dass "Frauen nackt gebären", womit sie nicht einverstanden war, sich aber "zu einem Kompromiss gezwungen fühlte - nämlich dass sie von unterhalb der Brust abwärts nackt sein würde".

"Als die Geburtsszene gedreht wurde, herrschte am Set Chaos, Überfüllung und es fehlten völlig die branchenüblichen Schutzmaßnahmen für Nacktszenen", hieß es in der Klage.

"Herr Heath und Herr Baldoni versäumten es außerdem, das Set abzusperren, sodass nicht unbedingt benötigte Crewmitglieder passieren konnten, während Frau Lively von unterhalb der Brust abwärts teilweise nackt war, ihre Beine weit gespreizt und nur ein kleines Stück Stoff ihre Genitalien bedeckte."