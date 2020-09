Nach zwei Fehlgeburten: "You"-Star Penn Badgley und Frau freuen sich über erstes Kind

Große Freude bei "You"-Star Penn Badgley und seiner Ehefrau Domino Kirke-Badgley: Die beiden sind Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden.

Penn Badgley ist Papa eines Sohnes

Im Februar hatten der Schauspieler und die US-amerikanische Sängerin verkündet, dass sie ein Kind erwarten. Domino Kirke-Badgley ist die Schwester von "Girls"-Star Jemima Kirke. 2017 hatten sie und Badgley, der vor seiner Rolle in der Netflix-Serie "You" durch "Gossip Girl" bekannt geworden war, geheiratet. Aus einer vorangegangenen Beziehung hat Kirke bereits ihren 11-jährigen Sohn Cassius mit in die Ehe gebracht.