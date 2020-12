Nach Streit mit Charles: Prinz William bereit für Konsequenzen

Das Thema Umweltschutz ist Prinz Charles eine Herzensangelegenheit. "Ich will nicht von meinen künftigen Enkelkindern gefragt werden: Warum hast Du nichts gemacht?", sagte der Thronfolger einmal, der sich für den Klimaschutz sowie den Regenwald einsetzt und unter anderem auch einen eigenen Biobauernhof betreibt. Auch seinem ältester Sohn William liegt das Thema am Herzen.

Auch Prinz William engagiert sich vermehrt für die Umwelt

Der Zweite in der Thronfolge soll sich Adelsexperten zufolge in diesem Bereich sogar noch nachdrücklicher engagieren wollen als sein Vater. Zusammen mit dem Naturschützer Sir David Attenborough hat der 38-Jährige den Earthshot Prize ins Leben gerufen. Auf der offiziellen Webseite wird dieser als "der ehrgeizigste und prestigeträchtigste seiner Art" beschrieben. Der Preis "soll Anreize für Veränderungen schaffen und dazu beitragen, unseren Planeten in den nächsten zehn Jahren zu reparieren." Vergeben wird der Earthshot Prize an Unternehmer, die in den nächsten zehn Jahren umweltfreundliche Lösungen für die größten Herausforderungen der Welt finden.

Diesbezüglich könnte Charles wohl nicht stolzer sein auf seinen ältesten Sohn. Bei einer Sache sollen sich Vater und Sohn jedoch nicht einige werden: Wenn es um den Elfenbeinbestand des Buckingham Palasts geht, gehen die Meinungen von Prinz William und Charles weit auseinander.

In der neuen ITV-Dokumentation "Prince William — A Planet for Us All" macht William auf weltweite Problemherde aufmerksam, die zur Klimakrise beitragen und thematisiert mögliche Lösungen. Beim Besuch eines Elfenbeingeschäfts in Tansania, wo Stoßzähne mit einem Straßenwert von 50 Millionen Pfund (ca. 55 Mio. Euro) beschlagnahmt wurden, zeigt er sich geschockt. Beim Anblick eines "umwerfenden" Haufens von 43.000 Stoßzähnen kommen dem Thronfolger vor laufender Kamera beinahe die Tränen.