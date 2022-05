Nach Tod ihres Babys: Georgina Rodríguez meldet sich zum Muttertag

Im Zuge des portugiesischen Muttertags am 1. Mai teilte Georgina Rodríguez emotionale Zeilen in einer für begrenzte Zeit aufrufbaren Instagram-Story. Darin richtete sie sich an andere Frauen mit den Zeilen: "An diejenigen, die es sind, an diejenigen, die es waren, an diejenigen, die es sein wollten und nicht sein konnten, […] an diejenigen, die sich entschieden haben, es nicht zu sein… An uns alle, Schöpferinnen des Lebens und der Bindungen… Frohen Muttertag!"

Ein gemeinsames Familienfoto mit ihrer neugeborenen Tochter gab es bereits Ende April. Darauf zeigte sich Rodríguez im Kreise ihrer Liebsten einige Tage nach der Geburt zu Hause.