Nach Kritik: Halle Berry rudert von Filmrolle zurück

Schauspielerin Halle Berry ist nach heftiger Kritik in den sozialen Medien von einem geplanten Filmprojekt zurückgetreten. Auf Twitter entschuldigte sie sich für ihre Pläne, in einer bevorstehenden Rolle als Transgender-Mann aufzutreten.

Halle Berry entschuldigt sich bei Transgender-Community

"Ich hatte die Gelegenheit, meine Überlegungen zu einer bevorstehenden Rolle als Transgender-Mann zu überdenken und ich möchte mich entschuldigen“, schrieb die Schauspielerin auf Twitter.

Die Schauspielerin hatte zuvor auf Instagram in einem Interview mit Christin Brown von ihrem Vorhaben berichtet. "Es geht um einen Charakter, bei dem die Frau trans ist, sich also von einer Frau in einen Mann verwandelt", so Berry im Interview.