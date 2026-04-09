Nach irreführendem Beitrag über Michael J. Fox: Sprecher gibt Entwarnung

"Michael geht es großartig"

Sprecher des Schauspielers gaben über das Promiportal TMZ Entwarnung: "Michael geht es großartig. Er war gestern bei PaleyFest. Er war auf der Bühne und hat Interviews gegeben." CNN bezog in einem Statement Stellung zu dem Fehler: "Der Beitrag wurde versehentlich veröffentlicht. Wir haben ihn von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie." Ob es sich bei dem Beitrag um einen vorgeschriebenen Nachruf gehandelt hat, oder schlicht der Titel irreführend war, wurde nicht kommentiert.

Fox wurde in den 80er Jahren durch seine Rolle als Marty McFly in drei Teilen "Zurück in die Zukunft" bekannt. 1991 erhielt er mit 29 Jahren eine Parkinson-Diagnose, die er sieben Jahre später öffentlich machte. 2020 hatte er erklärt, in den Ruhestand treten zu wollen. Für die neue Staffel der AppleTV+-Serie "Shrinking" kehrte er jedoch noch einmal in einer Gastrolle vor die Kamera zurück. In der Drama-Serie spielt Harrison Ford einen Verhaltenstherapeuten, der an Parkinson erkrankt ist.

Die Parkinsonkrankheit ist nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen eine chronisch fortschreitende, neurodegenerative Erkrankung, die unter anderem zu steifen Muskeln, verlangsamten Bewegungen und unkontrollierbarem Zittern führt.