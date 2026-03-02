Michael J. Fox: Ehefrau Tracy zu treffen, war "das größte Geschenk meiner Karriere"
Der an Parkinson erkrankte Hollywoodstar Michael J. Fox hat bei den diesjährigen Actor Awards in der Nacht auf Montag bei einem seltenen Auftritt seine Ehefrau Tracy Pollan geehrt.
"Ich bin Vater und ich bin Schauspieler"
In dem Segment "I Am an Actor", in dem mehrere Stars Anekdoten aus ihrem Leben als Schauspieler und Schauspielerin erzählen, verriet der 64-Jährige, dass er keinen leichten Start hatte: "Ein Lehrer von mir sagte mir: 'Fox, du wirst nicht für immer so süß bleiben.' Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, also sagte ich: 'Vielleicht gerade lange genug, Sir.'
Nach drei Jahren, in denen ich in L.A. in Müllcontainern nach Essen gesucht habe, landete ich bei 'Family Ties', wo ich das größte Geschenk meiner Karriere erhielt. Ich traf meine Frau, die Schauspielerin Tracy Pollan, die Ellen, meine Freundin, spielte. Und sie machte mir vier weitere Geschenke: unsere Kinder Schuyler, Aquinnah, Esmé und Sam. Manchmal erinnere ich sie gerne daran, dass sie ohne die Schauspielerei nicht hier wären."
Sohn Sam, der neben ihm saß, sei "kein Schauspieler, er ist nur mein Begleiter", so Fox. Das Publikum reagierte mit Lachern. Er schloss mit: "Ich bin Michael J. Fox. Ich bin Vater und ich bin Schauspieler."

Michael J. Fox wurde in den 80er Jahren durch seine Rolle als Marty McFly in drei Teilen "Zurück in die Zukunft" bekannt. Zum Liebling des amerikanischen TV-Publikums wurde er durch die Komödie "Jede Menge Familie", die in mehr als 150 Folgen auf den Sender ging. In der vorletzten Folge wurde ihm die Schauspielerin Tracy Pollan an die Seite gestellt. Sie heirateten. Das Paar lebt meist in Manhattan.
Comeback vor der Kamera
1991 erhielt er mit 29 Jahren eine Parkinson-Diagnose, die er sieben Jahre später öffentlich machte. 2020 hatte er erklärt, in den Ruhestand treten zu wollen.
Für die neue Staffel der AppleTV+-Serie "Shrinking" kehrte er jedoch noch einmal in einer Gastrolle vor die Kamera zurück. Fox spielt einen Verhaltenstherapeuten, der an Parkinson erkrankt ist. Gelobt hatte er seinen Schauspiel-Kollegen Harrison Ford und dessen Fürsorglichkeit beim gemeinsamen Dreh. Ford sei "so brillant und es macht so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten", sagte Fox zum US-Magazin People. Der "Indiana Jones"-Schauspieler sei "so beschützend mir gegenüber und wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache".
Fox musste sich am "Shrinking"-Set nicht verstellen
Im Oktober sagte Fox dem People-Magazin, dass er in seiner "Shrinking"-Rolle ebenfalls jemanden mit Parkinson spielen werde. "Es war das erste Mal, dass ich am Set erscheinen konnte, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich zu müde bin, husten muss oder ähnliches", sagte er.
