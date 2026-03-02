Michael J. Fox: Ehefrau Tracy zu treffen, war "das größte Geschenk meiner Karriere"

Der an Parkinson erkrankte Hollywoodstar Michael J. Fox hat bei den diesjährigen Actor Awards in der Nacht auf Montag bei einem seltenen Auftritt seine Ehefrau Tracy Pollan geehrt.

"Ich bin Vater und ich bin Schauspieler"

In dem Segment "I Am an Actor", in dem mehrere Stars Anekdoten aus ihrem Leben als Schauspieler und Schauspielerin erzählen, verriet der 64-Jährige, dass er keinen leichten Start hatte: "Ein Lehrer von mir sagte mir: 'Fox, du wirst nicht für immer so süß bleiben.' Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, also sagte ich: 'Vielleicht gerade lange genug, Sir.'

Nach drei Jahren, in denen ich in L.A. in Müllcontainern nach Essen gesucht habe, landete ich bei 'Family Ties', wo ich das größte Geschenk meiner Karriere erhielt. Ich traf meine Frau, die Schauspielerin Tracy Pollan, die Ellen, meine Freundin, spielte. Und sie machte mir vier weitere Geschenke: unsere Kinder Schuyler, Aquinnah, Esmé und Sam. Manchmal erinnere ich sie gerne daran, dass sie ohne die Schauspielerei nicht hier wären."

Sohn Sam, der neben ihm saß, sei "kein Schauspieler, er ist nur mein Begleiter", so Fox. Das Publikum reagierte mit Lachern. Er schloss mit: "Ich bin Michael J. Fox. Ich bin Vater und ich bin Schauspieler."

Sehen sie Fox im folgenden Video ab Minute 2:36: