Nach Herzogin Meghan: Nächster britischer Royal vor Gericht

Nun soll Greencastle vor dem Obersten Gericht in London Klage gegen Tindall und seine Co-Moderatoren eingereicht haben. Aus den Gerichtsunterlagen geht laut Daily Mail hervor, dass die Macher des Podcasts "gegenüber potenziellen Sponsoren und anderen behaupteten und pitchten, dass sie den Podcast des 'House of Rugby' fortsetzen würden [...] und das Recht dazu besäßen."

Außerdem haben Tindall und seine Kollegen eine PR-Kampagne verbreitet, in der sie damit Werbung machen, den Podcast unter dem Namen "The Good, The Bad And The Rugby" fortzuführen - weswegen sie von Greencastle wegen Markenmissbrauchs verklagt worden sein sollen.