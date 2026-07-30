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Nach BBC-Doku: Jared Leto weist Gewaltvorwürfe zurück

Der 54-Jährige reagiert auf Aussagen von zehn Frauen.
30.07.2026, 08:17

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Jared Leto

Der Schauspieler Jared Leto hat neue Vorwürfe sexueller Gewalt und Belästigung zurückgewiesen. „Ich habe nie in meinem Leben sexuelle Gewalt gegen irgendjemanden ausgeübt“, erklärte der 54-Jährige am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme, nachdem zehn Frauen in einer Dokumentation des Senders BBC Vorwürfe vorgebracht hatten. „Diese Anschuldigungen sind absolut und kategorisch falsch.“

Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Zeitraum zwischen 2002 und 2016. Zwei der Frauen werfen Leto sexuelle Gewalt vor, sie waren nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt. Eine weitere Frau sagt in der Dokumentation aus, Leto habe ihr sexuelle Gewalt angedroht, als sie 19 Jahre alt war.

Schwere Vorwürfe in neuer Doku: Leto mehrfach des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt

Eine vierte Frau wirft dem Schauspieler vor, ihr mit damals 16 Jahren mehrfach am Telefon Sex angeboten zu haben. Vier weitere Frauen geben ebenfalls an, der Sänger der Rockband Thirty Seconds to Mars habe sie am Telefon sexuell belästigt.

Hollywoods Dunkles Geheimnis

Neun der zehn Frauen äußern sich in der BBC-Doku „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret“ (Hollywoods Dunkles Geheimnis) zum ersten Mal mit ihren Vorwürfen. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Frauen den Schauspieler der sexuellen Gewalt beschuldigen. Schon 2025 hatten mehrere Frauen Vorwürfe erhoben, auch damals bestritt Leto die Anschuldigungen.

Agenturen, msim  | 

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