Nach 33 Jahren: Ritchie Blackmore (81) tritt mit Deep Purple auf

Gitarrenlegende Ritchie Blackmore ist nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder gemeinsam mit seiner ehemaligen Band Deep Purple aufgetreten. Der 81 Jahre alte Mitgründer und frühere Gitarrist der britischen Rockgruppe kam am Mittwoch beim Deep-Purple-Konzert in Wantagh/Long Island im US-Bundesstaat New York als Gast auf die Bühne.

Zur Begeisterung der Fans spielten die Altrocker gemeinsam ihren Kultklassiker „Smoke On The Water“ als Zugabe, wie in zahlreichen Videos in sozialen Medien zu sehen war. Sänger Ian Gillan (80) äußerte sich erfreut. „Danke, Ritchie. Ich muss sagen, das war ein großes Vergnügen“, sagte er, während er seinen früheren Bandkollegen in den Arm nahm. „Wir sehen uns an der Bar.“

Reunion galt Jahrzehnte als ausgeschlossen

Blackmore war bei Deep Purple 1993 zum zweiten Mal ausgestiegen, nachdem er die 1968 gegründete Gruppe erstmals 1975 verlassen hatte. Als Hauptgrund galt das seit Jahrzehnten angespannte Verhältnis zu Leadsänger Gillan. Nachdem es auch bei der Aufnahme von Deep Purple in die Rock & Roll Hall of Fame nicht zu einer Versöhnung gekommen war, galt eine Reunion mit Blackmore eigentlich als ausgeschlossen.

Ganz überraschend kam der umjubelte Gastauftritt des Gitarrenvirtuosen im Jones Beach Theater in Wantagh trotzdem nicht mehr: Blackmore, der in Long Island lebt, hatte ihn zuvor in einem gemeinsamen Live-Podcast mit seiner Frau Candice Night angekündigt, mit der er seit Jahren in der Band Blackmore's Night aktiv ist. Seine Ex-Kollegen von Deep Purple hatten die Reunion daraufhin ebenfalls in sozialen Medien bekanntgegeben.

Blackmore schrieb Gillan eine Nachricht

„Es ist noch ein Geheimnis und ich möchte nicht, dass es irgendjemand weiß“, scherzte Blackmore im Livestream. Er erzählte, er habe Gillan kontaktiert und gefragt, ob er für eine Zugabe auf die Bühne kommen dürfe. „Ohne Druck, nur der alten Zeiten wegen.“ Die Band habe dem zugestimmt.

Aus der Besetzung, mit der Blackmore in den 70ern Klassiker wie „Highway Star“ und „Child In Time“ und in den 80ern „Perfect Strangers“ aufnahm, sind neben Gillan noch Bassist Roger Glover (80) und Schlagzeuger Ian Paice (78) dabei.