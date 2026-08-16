Nach 18 Tagen im Koma: Ralph Siegel durfte Spital verlassen

Wegen einer schweren Lungenentzündung musste der deutsche Komponist Ralph Siegel (80) vor einigen Wochen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort hatte sich sein Zustand derart verschlechtert, dass er in ein künstliches Koma versetzt werden musste und erst nach 18 Tagen wieder aufwachte.

Wie die Bildzeitung berichtet, durfte er jetzt das Krankenhaus verlassen, ist aber noch auf einen Rollstuhl angewiesen. „Mir geht es gut. Ich muss jetzt aber wieder richtig laufen lernen“, sagte Siegel zu der Zeitung. Dabei soll ihm eine Reha am Tegernsee helfen, die er heute, Montag, antreten wird.