Nach 13 Jahren: YouTube-Stars Bianca und Julian Claßen getrennt

Mit über 5,9 Millionen Abonnenten zählt Bianca Claßen mit ihrem Kanal "BibisBeautyPalace" zu den erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen. In ihren Videos zeigt sie immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Auch ihr langjähriger Partner Julian Claßen wurde zum YouTube-Star. 13 Jahre waren die beiden zusammen. In einer für begrenzte Zeit aufrufbaren Instagram-Story bestätigt der Influencer nun, dass seine Frau und er sich getrennt haben.

Alles nur Show? Julian Claßen gibt Trennung von "Bibi" bekannt

Seit einiger Zeit soll es bereits Gerüchte gegeben haben, dass sich das YouTube-Traumpaar getrennt haben soll. Mit einer Instagram-Story schockiert Julian Claßen, besser bekannt als "Julienco", aktuell viele seiner Fans. Nach 13 Jahren Beziehung und 4 Jahren Ehe mit "BibisBeautyPalace"-Star Bianca Claßen, haben sich laut ihm, er und die Mutter seiner zwei Kinder getrennt.