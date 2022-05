Nach 13 Absagen: Grund für Anouschka Renzis Dschungelcamp-Teilnahme

Die Schauspielerin Anouschka Renzi hat nach eigenen Worten ausschließlich wegen des Geldes beim RTL-Dschungelcamp mitgemacht. "Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als kein Geld zu haben, und im Dschungel verdient man sehr viel Geld", sagte Renzi der dpa in Bad Hersfeld. Ihr sei zuvor 13 Mal die Teilnahme angeboten worden, und sie habe immer wieder abgelehnt.

Anouschka Renzi: Nur "wegen der Kohle" im Dschungelcamp

"Für diese Art von Formaten bin ich A-Klasse." Die gebotene Gage sei von Jahr zu Jahr höher geworden. "Dann hab' ich's gemacht, und zwar ausschließlich wegen der Kohle."

Renzi wird unter anderem neben "Tatort"-Star Richy Müller beim Eröffnungsstück "Notre Dame" der Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr in gleich vier Rollen zu sehen sein, so als Adlige Aloise de Gondelaurier. Reality-TV-Format vor einem Millionenpublikum, hochkarätiges Schauspiel und Boulevard-Theater, "Playboy" und TV-Serien - für Renzi passt das durchaus unter einen Hut. "Dieser Beruf besteht aus allem", sagte die 57-Jährige. "Mein Leben lang war ich Kontrast, mich kann niemand so richtig einschätzen." Vorstellen könnte sie sich beispielsweise auch die Teilnahme an der RTL-Live-Tanzshow "Let's Dance" oder an "The Masked Singer" von ProSieben.