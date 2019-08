"Mythbusters"-Moderatorin starb bei Weltrekordversuch

Beim Versuch ihren eigenen Weltrekord zu brechen, verunglückte Rennfahrerin und "Mythbusters"-Moderatorin Jessi Combs tödlich. "Die Schnellste Frau der Welt auf vier Rädern" wurde nur 36 Jahre alt.

"In tiefer Trauer [...] teilen ihre Familie und enge Freunde mit, dass Rennfahrerin und TV-Persönlichkeit Jessi Combs tödlich verunglückt ist", ließ die Familie über Yahoo! Entertainment mitteilen. Combs habe demnach einen Rekordversuch in einem ausgetrockneten See in Oregon unternommen und habe auf der Strecke einen Unfall gehabt. Berichten zufolge verstarb sie noch an der Unfallstelle.

Ein Mitarbeiter ihres Teams bestätigte die Tragödie zudem auf Instagram. "Ich weiß nicht, wie ich das alles sagen soll. Ich habe nie jemanden mehr geliebt als diese großartige Frau. [...] Sie war der erstaunlichste Geist, den ich jemals kennenlernen durfte. Leider haben wir sie gestern durch einen schrecklichen Unfall verloren, ich war der erste dort und glaubt mir, dass wir alles Menschenmögliche versucht haben, um sie zu retten", schrieb Terry L. Madden.