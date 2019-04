Mya-Lecia Naylor: Britischer Kinderstar stirbt mit nur 16 Jahren

Der 16-jährigen Britin Myca-Lecia Naylor stand eine Karriere in Hollywood bevor. Doch nun ist der aus der Serie "Almost Never" bekannte Teeniestar überraschend verstorben.

Britischer Kinderstar stirbt mit 16 Jahren

Am 7. April sei die Schauspielerin plötzlich zusammengebrochen, erklärte Naylors Management gegenüber BBC News.

"Es tut uns so leid, euch mitteilen zu müssen, dass Mya-Lecia, die ihr aus 'Millie Inbetween' und 'Almost Never' kennen werdet, gestorben ist", heißt es.

Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Mit gerade einmal zwei Jahren hatte Naylor erstmals für die britische Sitcom "Absoulutely Fabulous" vor der Kamera gestanden. 2012 war sie an der Seite von Tom Hanks, Halle Berry und Hugh Grant in der Literaturverfilmung "Cloud Atlas" zu sehen.