Erst kürzkich wurde bekannt, dass Oscar-Preisträger Robert De Niro zum siebenten Mal Vater geworden. Im Interview mit einer TV-Reporterin von ET Canada zu seinem neuen Film "About My Father" gab der 79-jährige Hollywood-Star ("The Irishman", "Taxi Driver") die Vaterschaft bekannt. Nach seinen sechs Kindern gefragt, korrigierte der Schauspieler die Reporterin, es seien sieben. Er sei gerade wieder Vater geworden, sagte De Niro, ohne aber weitere Einzelheiten zu nennen.