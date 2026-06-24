Musikproduzent Mousse T. und Moderatorin Khadra Sufi haben geheiratet

Der Musikproduzent und DJ Mousse T. ("Sex Bomb") hat zum ersten Mal geheiratet. Der Musiker und die Moderatorin Khadra Sufi, mit der er seit acht Jahren zusammen ist, gaben sich in einem Standesamt in Hannover das Ja-Wort, erzählte er der Zeitschrift Bunte. "Sie ist die Liebe meines Lebens", sagte der 59-Jährige demnach.

Verlobungsring aus Champagnerverschluss

Im November hatten sie sich laut Bunte verlobt. Er habe sich dafür "nicht getraut, allein einen Ring zu kaufen, weil meine Frau so stilsicher ist und ich nichts falsch machen wollte", sagte der Musiker. Schließlich habe er aus einem Champagnerverschluss einen Ring gebastelt und ihr einen Antrag gemacht, wobei er laut seiner Frau ins Stottern kam. "Irgendwann habe ich es geahnt und gesagt: Wenn das ein Antrag sein soll, musst du aber auch auf die Knie gehen", sagte Sufi der Zeitschrift.