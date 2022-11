Musikerin Sarah Connor verrät ihre diesjährigen Weihnachtspläne

"Wir sind eine große Familie und haben häufig noch Freunde da, die sonst an Heiligabend alleine wären. Dieses Jahr ist auch eine ukrainische Familie dabei, die seit März bei uns wohnt. Eine Mama mit zwei Jungs, vier und neun Jahre alt. Es wird sicher wieder laut, lustig und gemütlich." Die in Delmenhorst bei Bremen geborene Musikerin hat am Freitag ihr Weihnachtsalbum "Not So Silent Night" mit zwölf neuen Songs auf Englisch veröffentlicht. Damit steht sie vom 26. bis 29. November in Berlin auf der Bühne.