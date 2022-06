Musiker Brian Wilson wird 80: „Son of a Beach“, aber wasserscheu

Dabei war er schon Dollar-Millionär, ehe er wählen durfte. Die Hits fielen ihm nur so aus dem kurzen Ärmel seines Hawaiihemds: Doch „Surfin’ USA“, „California Girls“ oder „Fun, Fun, Fun“ spiegelten das seelische Befinden so gar nicht wider. Er litt unter Schwindelanfällen und Cannabis-Abhängigkeit, was zur ersten Scheidung beitrug – hatte er doch seiner halbwüchsigen Tochter Joints aufgedrängt.

Wilson gestand ja: „Ab und zu höre ich Stimmen im Kopf. Zum Glück verstehe ich sie nicht so genau. Ich gelte als manisch depressiv.“ Und, wie eine Pointe: Der „Son of a Beach“, der die endlose Schönheit des Meeres huldigte, ist wasserscheu und laboriert an Agoraphobie, der Panik vor weiten Plätzen ...