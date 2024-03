Musik-Ikone Diana Ross (80): "Ich hatte ja nie Zeit für Dating"

Dabei ist und bleibt sie die erste wahre Diva der Musikgeschichte, im besten Sinn dieses Wortes. 1973 gewann sie einen Golden Globe für ihre Rolle als Billie Holiday in "Lady Sings the Blues". Sie konnte sich leicht identifizieren: "Ich hatte Höhen und Tiefen in meiner Karriere und in meinem Privatleben, eine ähnliche Kindheit, in der ich lernte, tough zu sein, mit meinen Brüdern zu kämpfen und zu gewinnen und die Familie zusammenzuhalten. Ich war mir nicht bewusst, dass das meine Rolle war, ich machte es einfach."